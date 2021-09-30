RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ймовірність спалахів коронавірусу в школах зростає під час проведення занять, - МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу в регіонах відстежувати контакти COVID-хворих, зокрема, які були виявлені в освітніх закладах. Оскільки ризик спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення очних занять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, якого цитує прес-центр МОЗ.

"Епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає", - зазначив Кузін.

Він також вказав, що значну частку інфікованих у коронавірусній статистиці додають організовані колективи та масові побутові заходи.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації - це Київ та Сумська область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїнишколаКарантин