Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. В частности, о том, что пандемия COVID-19 произошла в результате утечки вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса для Corriere della Sera .

"Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии", - отметил он и добавил, что в Китай направили несколько миссий, чтобы понять причины распространения COVID-19.

Он подчеркнул, что в августе была создана SAGO - Научная консультативная группа по происхождению нового патогена. Это группа предоставляет рекомендации ВОЗ относительно рамок исследований происхождения Sars-Covid-2.

"Все гипотезы должны быть изучены, от передачи от животных до утечки из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии. Важно помнить, что исследования происхождения вируса - это вопрос науки; они трудны для выполнения и требуют времени", - добавил Гебрейесус.