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Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, - ВООЗ

Автор: Артем Горовенко

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключає версію про лабораторне походження коронавірусу. Зокрема, про те, що пандемія COVID-19 сталася в результаті витоку вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса для Corriere della Sera.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб краще зрозуміти витоки цієї пандемії",-зазначив він і додав, що до Китаю направили кілька місій, щоб зрозуміти причини поширення COVID-19.

Він підкреслив, що в серпні була створена SAGO - Наукова консультативна група щодо походженням нового патогена. Ця група надає рекомендації ВООЗ щодо рамок досліджень походження Sars-Covid-2.

"Всі гіпотези повинні бути вивчені, від передачі від тварин до витоку з лабораторії, яка ще не була категорично виключена. З самого початку ВООЗ постійно закликала до повністю відкритого і прозорого наукового процесу для розуміння перших днів пандемії. Важливо пам'ятати, що дослідження походження вірусу - це питання науки; вони важкі для виконання і вимагають часу", - додав Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ створила нову групу для з'ясування походження COVID-19.

Китай заперечує версію про витік вірусу зі своєї лабораторії і просить ВООЗ перевірити на предмет витоку американські лабораторії.

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