ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уже весной. В Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон"

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 16:16
Уже весной. В Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон" Фото: Альберт Бурла (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие вакцины дольше защищают от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон Коронавирус Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе