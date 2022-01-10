Уже весной. В Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон"

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC .

" Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.