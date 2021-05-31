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Вьетнам закрывает небо для иностранных самолетов из-за ситуации с COVID

Автор: Андрей Василюк

Международный аэропорт Ной Бай в столице Вьетнама Ханое прекратит принимать иностранные самолеты со вторника из-за стремительного распространения COVID-19. Ограничение вводится минимум на неделю.

Об этом сообщает Управление гражданской авиации Вьетнама, передает VnExpress.

Закрытие неба над Ханоем продлится минимум до 7 июня, пока прямые рейсы работают в обычном режиме.

Въезд иностранцев во Вьетнам был ограничен с марта прошлого года из-за COVID-19. До въезда допускаются только граждане Вьетнама, которые оказались за границей, иностранные чиновники, дипломаты, эксперты, инвесторы и высококвалифицированные работники, но все они должны пройти 21-дневный обязательный карантин или в централизованных лагерях, или в других учреждениях, таких как гостиницы.

В Ханое работает 21 карантинное учреждение и готовятся к открытию еще 51, чтобы создать пространство для 30 000 человек.

Международный аэропорт Тани Сон Нхат города Хошимин также приостановил прибытие иностранцев в минувший четверг до 14 июня.

Сейчас Вьетнам переживает новую волну коронавируса.

Напомним, во Вьетнаме обнаружили совершенно новый штамм коронавируса, который является гибридом "индийского" и "британского" вариантов COVID-19.

Этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.

За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.

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