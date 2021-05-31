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В'єтнам закриває небо для іноземних літаків через ситуацію з COVID

Автор: Андрій Василюк

Міжнародний аеропорт Ной Бай в столиці В'єтнаму Ханої припинить приймати іноземні літаки з вівторка через стрімке розповсюдження COVID-19. Обмеження запроваджується щонайменше на тиждень.

Про це повідомляє Управління цивільної авіації В'єтнаму, передає VnExpress.

Закриття неба над Ханоєм триватиме щонайменше до 7 червня, поки прямі рейси працюють у звичайному режимі.

В'їзд іноземців до В’єтнаму був обмежений з березня минулого року через COVID-19. До в'їзду допускаються лише громадяни В'єтнаму, які опинились за кордоном, іноземні чиновники, дипломати, експерти, інвестори та висококваліфіковані працівники, але всі вони повинні пройти 21-денний обов'язковий карантин - або в централізованих таборах, або в інших закладах, таких як готелі.

У Ханої працює 21 карантинний заклад і готуються до відкриття ще 51, щоб створити простір для 30 000 людей.

Міжнародний аеропорт Тані Сон Нхат міста Хошимін також призупинив прибуття іноземців у минулий четвер до 14 червня.

Наразі В’єтнам переживає нову хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, у В'єтнамі виявили абсолютно новий штам коронавірусу, який є гібридом "індійського" і "британського" варіантів COVID-19.

Цей штам більш заразний і дуже швидко поширюється повітряним шляхом.

За короткий час було зафіксовано дуже багато випадків зараження "в'єтнамським" штамом в різних місцях країни.

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