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В Вильнюсе запустили специальные автобусы для вакцинации от COVID

Автор: РБК-Украина

В литовской столице Вильнюсе запустили специальные автобусы, в которых можно будет получить прививку от коронавируса. Вакцинироваться в них могут все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Координатор вакцинации самоуправления Вильнюса Кипрас Красаускас заявил, что вначале прививки будут делать работникам общественного транспорта, а затем и всем желающим.

Один из автобусов курсирует в районах Антакальнис и в Жирмунай, второй - у Дома печати.

Получить прививку можно одной из двух вакцин - Pfizer и Modernа.

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