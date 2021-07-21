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У Вільнюсі запустили спеціальні автобуси для вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У литовській столиці Вільнюсі запустили спеціальні автобуси, в яких можна буде отримати щеплення від коронавірусу. Вакцинуватися в них можуть всі бажаючі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Координатор вакцинації самоврядування Вільнюса Кіпрас Красаускас заявив, що спочатку щеплення робитимуть працівникам громадського транспорту, а потім і всім бажаючим.

Один з автобусів курсує в районах Антакальніс і в Жирмунай, другий - біля Будинку друку.

Отримати щеплення можна однією з двох вакцин - Pfizer і Modernа.

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ЛитваВакцинаціяКоронавірус