У Вільнюсі запустили спеціальні автобуси для вакцинації від COVID

Координатор вакцинації самоврядування Вільнюса Кіпрас Красаускас заявив, що спочатку щеплення робитимуть працівникам громадського транспорту, а потім і всім бажаючим.

Один з автобусів курсує в районах Антакальніс і в Жирмунай, другий - біля Будинку друку.

Отримати щеплення можна однією з двох вакцин - Pfizer і Modernа.