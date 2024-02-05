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У Вінниці продовжили дистанційне навчання у школах

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Винницькій громаді прийняли рішення продовжити дистанційне навчання у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міської ради Вінниці в Telegram.

Таке рішення пов’язане зі збільшенням кількістю хворих на грип А, COVID-19 та інші інфекційні хвороби в Вінницькій громаді. 

"Продовжуємо моніторити ситуацію, але зараз головна мета - зберегти життя та здоров'я громадян, особливо вразливих груп населення, таких як діти", - заявили у департаменті освіти міськради.

Однак в міськ раді не повідомили, до якої дати продовжили дистанційне навчання. 

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ.

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Вінницяшкола