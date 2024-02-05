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В Виннице продлили дистанционное обучение в школах

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Винницкой громаде приняли решение продолжить дистанционное обучение в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского совета Винницы в Telegram.

Такое решение связано с увеличением количества больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными болезнями в Винницкой общине. 

"Продолжаем мониторить ситуацию, но сейчас главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно уязвимых групп населения, таких как дети", - заявили в департаменте образования горсовета.

Однако в горсовете не сообщили, до какой даты продолжили дистанционное обучение.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

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Винницашкола