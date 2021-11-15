Винницкая область переходит в "красную" зону: названа дата

Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября.

С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины, это: