Винницкая область переходит в "красную" зону: названа дата

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону адаптивного карантина в Украине. Уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.
Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября.
С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины, это: