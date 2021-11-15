Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розширила "червону" зону адаптивного карантину в Україні. Вже цього тижня "червона" зона почне діяти у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.
Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 18 листопада.
З четверга у Вінницькій області буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.
При цьому обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані.
Крім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України, це: