Вінницька область переходить у "червону" зону: названо дату

Обмеження "червоної" зони у Вінницькій області почнуть діяти з півночі 18 листопада.

З четверга у Вінницькій області буде заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів або заходів вакциновані.

Крім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Які області вже в "червоній" зоні

Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України, це: