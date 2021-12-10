Не только виртуальная. Тысячу за вакцинацию будут выплачивать и на "твердую" карточку

Тысячу гривен за полный курс вакцинации украинцы смогут получить не только на виртуальную карту. Банк может выдавать средства на реальную карту, это зависит от учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александра Палазова в эфире телеканала "Дом".

Он пояснил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дия" виртуально. Однако можно обратиться в банк, который "выдаст эту карту заранее".

"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", - отметил Палазов.