ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не только виртуальная. Тысячу за вакцинацию будут выплачивать и на "твердую" карточку

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 14:58
Не только виртуальная. Тысячу за вакцинацию будут выплачивать и на "твердую" карточку Фото: тысячу за вакцинацию можно будет получить на реальную карточку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Тысячу гривен за полный курс вакцинации украинцы смогут получить не только на виртуальную карту. Банк может выдавать средства на реальную карту, это зависит от учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александра Палазова в эфире телеканала "Дом".

Он пояснил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дия" виртуально. Однако можно обратиться в банк, который "выдаст эту карту заранее".

"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", - отметил Палазов.

Напомним, украинская авиакомпания уже объявила об участии в соответствующей программе.

Добавим, уже более 300 тысяч украинцев оформили виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию.

Отметим, с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку на получение тысячи за вакцинацию.

Подробнее о том, как записаться на получение выплат по программе е-Поддержка - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Вакцина от коронавируса Дия
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе