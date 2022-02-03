Власти Италии объявили о снятии COVID-ограничений в ближайшее время

Сейчас в стране уже отменили многие ограничения для вакцинированных людей, в том числе в транспорте, барах и ресторанах. Однако для невакцинированных итальянцев жесткие ограничения остаются в силе. К примеру, они должны носить маски даже на открытом воздухе.

Премьер-министр Марио Драги объявил, что скоро объявит график отмены ограничений по распространению COVID-19.

"В ближайшие недели мы продолжим этот путь открытия. Основываясь на научных данных… мы объявим график снятия текущих ограничений", - сказал он.

Отметим, что вакцинация от коронавируса прошла довольно успешно в Италии. Более 80% людей получили две прививки от коронавируса, а более 57% получили третью бустерную дозу.