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Власти Италии объявили о снятии COVID-ограничений в ближайшее время

Автор: Наталья Скороход

Власти Италии объявили, что в ближайшее время продолжат снимать COVID-ограничения, которые объявлены в стране. Это связано с тем, что распространение штамма коронавируса "Омикрон" начало замедляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас в стране уже отменили многие ограничения для вакцинированных людей, в том числе в транспорте, барах и ресторанах. Однако для невакцинированных итальянцев жесткие ограничения остаются в силе. К примеру, они должны носить маски даже на открытом воздухе.

Премьер-министр Марио Драги объявил, что скоро объявит график отмены ограничений по распространению COVID-19.

"В ближайшие недели мы продолжим этот путь открытия. Основываясь на научных данных… мы объявим график снятия текущих ограничений", - сказал он.

Отметим, что вакцинация от коронавируса прошла довольно успешно в Италии. Более 80% людей получили две прививки от коронавируса, а более 57% получили третью бустерную дозу.

Напомним, что Норвегия отменяет большую часть карантинных ограничений. Людям разрешат посещать бары и рестораны и позволят работать в офисах.

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