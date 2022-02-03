RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Влада Італії оголосила про зняття COVID-обмежень найближчим часом

Автор: Наталья Скороход

Влада Італії оголосила, що найближчим часом продовжить знімати COVID-обмеження, які оголошені в країні. Це з тим, що поширення штаму коронавірусу "Омікрон" почало сповільнюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зараз у країні вже скасували багато обмежень для вакцинованих людей, у тому числі у транспорті, барах та ресторанах. Однак для невакцинованих італійців жорсткі обмеження залишаються в силі. Наприклад, вони мають носити маски навіть у відкритому повітрі.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі оголосив, що незабаром оголосить графік скасування обмежень щодо поширення COVID-19.

"Найближчими тижнями ми продовжимо цей шлях відкриття. На основі наукових даних... ми оголосимо графік зняття поточних обмежень", - сказав він.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу пройшла досить успішно в Італії. Понад 80% людей отримали два щеплення від коронавірусу, а понад 57% отримали третю бустерну дозу.

Нагадаємо, що Норвегія скасовує більшу частину карантинних обмежень. Людям дозволять відвідувати бари та ресторани та дозволять працювати в офісах.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусКарантин