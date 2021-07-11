Влада Японії обіцяє до кінця місяця вакцинувати всіх людей, старше 65 років

Уряд Японія планує вакцинувати до кінця місяця всіх людей похилого віку від 65 років і старше. Перший крок для цього зроблено - в країні першу вакцину від коронавірусу отримали 75% людей цього віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Gрем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга поставив мету - завершити вакцинацію населення похилого віку країни до кінця липня.

За даними уряду, станом на п'ятницю 26,65 мільйона осіб, або 75,1% людей у віці 65 років і старше, отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Оскільки ця цифра не включає всіх вакцинованих людей у віці 65 років і старше, таких як медичні працівники, урядовий чиновник сказав, що фактичне число отримавших перше щеплення значно вище.

Також наголошується, що повністю вакцинувати 26,65 мільйона осіб двома дозами вакцини Pfizer в Японії планують до кінця року.

Голова Національного інституту інфекційних захворювань Такадзі Вакіта, зазначив, що завершення вакцинації від 70% до 80% літніх людей показує, що процес вакцинації неухильно розвивається.

"Літні люди піддаються найбільшому ризику. Я сподіваюся, що будуть зроблені подальші зусилля з підвищення рівня вакцинації серед літніх людей приблизно до 90% за допомогою таких засобів, як відвідування будинків тих, хто відчуває труднощі з відвідуванням пунктів вакцинації", - сказав Вакіта.