Власти Сиднея рассказали, когда ослабят карантин: откроют бары и спортзалы

Власти Сиднея обещают ослабить карантин и открыть бары, закусочные и спортивные залы по всему городу. Однако это произойдет в случае, если к середине октября в австрийской столице 70% жителей пройдет полную вакцинацию от коронавируса.

"Жизнь с COVID означает, что у вас будет осторожное и поэтапное повторное открытие, как только вы достигнете высоких показателей вакцинации среди взрослого населения", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Ограничения в Сиднее ввели после роста случаев заболевания штаммом "Дельта". Также власти принялись активно вакцинировать людей, чтоб уберечь их от опасного вируса.

Сейчас в Сиднее вакцинировали полностью 43% населения от 16 лет и 76% получили хотя бы одну дозу вакцины.