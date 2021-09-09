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Влада Сіднея розповіла, коли послабить карантин: відкриють бари і спортзали

Автор: Наталья Скороход

У столиці Австралії Сідней місцева влада розповіла, коли зможе послабити карантинні обмеження. Це буде залежати від вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Сіднея обіцяє послабити карантин і відкрити бари, закусочні й спортивні зали по всьому місту. Однак це відбудеться у випадку, якщо до середини жовтня в австрійській столиці 70% жителів пройде повну вакцинацію від коронавірусу.

"Життя з COVID означає, що у вас буде обережне і поетапне повторне відкриття, як тільки ви досягнете високих показників вакцинації серед дорослого населення", - заявила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Обмеження в Сіднеї ввели після зростання випадків захворювання штамом "Дельта". Також влада почала активно вакцинувати людей, щоб уберегти їх від небезпечного вірусу.

Зараз в Сіднеї вакцинували повністю 43% населення від 16 років і 76% отримали хоча б одну дозу вакцини.

Нагадаємо, що в Австралії прищеплюватимуть підлітків від 12 років. Для них передбачено використання вакцини Pfizer.

Раніше повідомлялося, що лікарні Сіднея не встигають приймати хворих. Владі довелося розгортати намети та закуповувати обладнання.

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