Влада Сіднея розповіла, коли послабить карантин: відкриють бари і спортзали

Влада Сіднея обіцяє послабити карантин і відкрити бари, закусочні й спортивні зали по всьому місту. Однак це відбудеться у випадку, якщо до середини жовтня в австрійській столиці 70% жителів пройде повну вакцинацію від коронавірусу.

"Життя з COVID означає, що у вас буде обережне і поетапне повторне відкриття, як тільки ви досягнете високих показників вакцинації серед дорослого населення", - заявила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.

Обмеження в Сіднеї ввели після зростання випадків захворювання штамом "Дельта". Також влада почала активно вакцинувати людей, щоб уберегти їх від небезпечного вірусу.

Зараз в Сіднеї вакцинували повністю 43% населення від 16 років і 76% отримали хоча б одну дозу вакцини.