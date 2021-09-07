В Волынской области обнаружили "Дельту" у 17-дневного ребенка

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Среди тех, кто заболел - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - отметила Янко.

Также она добавила, что все больные пациенты не имели ни одной прививки против коронавируса, а большинство из них не выезжали за пределы области.

Сейчас в Волынской области коэффициент выявления случаев инфицирования превышает коэффициент "зеленой зоны" на 4%.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще 8 человек, в том числе двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет", - добавила Янко.