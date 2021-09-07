RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Волинській області виявили "Дельту" у 17-денної дитини

Автор: Сергій Пишкін

У Волинській області зафіксували 47 випадків захворювання на штам "Дельта". Також хворобу виявили й у 17-денної дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко під час брифінгу.

"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів - мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року", - відзначила Янко.

Також вона додала, що усі хворі пацієнти не мали жодного щеплення проти коронавірусу, а більшість з них не виїжджали за межі області.

Наразі в Волинській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує коефіцієнт "зеленої зони" на 4%.

"У школі селища міського типу Турійськ виявлено 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у працівників закладу. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, в тому числі двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років", - додала Янко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынская областьКоронавірус "Дельта"