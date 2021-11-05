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Волинську область відправили в "червону" зону: коли посилять карантин

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Волинська область, П'ятниця 05 листопада 2021 15:21
Волинську область відправили в "червону" зону: коли посилять карантин Фото: Волинська область стане "червоною" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила розширити "червону" зону карантину в Україні. З наступного тижня у "червоній" зоні опиниться Волинська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова.

Локдаун у Волинській області, за словами міністра, почне діяти опівночі 8 листопада.

Які обмеження почнуть діяти

У "червоній" зоні карантину буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу.

Які області вже у "червоній" зоні

Станом на сьогодні червоний рівень небезпеки діє у Києві та 15 областях України, це:

  1. Херсонська,
  2. Одеська,
  3. Запорізька,
  4. Донецька,
  5. Дніпропетровська,
  6. Сумська,
  7. Миколаївська,
  8. Рівненська,
  9. Житомирська,
  10. Івано-Франківська,
  11. Київська,
  12. Луганська,
  13. Хмельницька,
  14. Чернігівська,
  15. Львівська.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко називав три області, які найближчим часом опиняться у "червоній" зоні. Серед них була і Волинська область.

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