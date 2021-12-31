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Вже вісім: ще один банк почав виплачувати "ковидну тисячу"

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П'ятниця 31 грудня 2021 14:57
Вже вісім: ще один банк почав виплачувати "ковидну тисячу" Фото: до програми виплат приєднався Іzibank (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Український Іzibank приєднався до програми виплат 1 тисячі гривень "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу. Це вже восьмий банк, який почав нараховувати кошти за щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"Від сьогодні (31 грудня, - ред.) можна оформити спеціальну карту програми в Райффайзен Банку і Izibank. Тому, якщо ви ще без "єПідтримки", швидше оформляйте спеціальну картку і починайте рік за допомогою від держави", - йдеться в повідомленні.

У програмі беруть участь наступні банки:

  • А-Банк,
  • Альфа-банк,
  • Izibank,
  • Monobank,
  • Ощадбанк,
  • ПриватБанк,
  • Райффайзен Банк,
  • Укргазбанк.

Нагадаємо, державні банки планують відновити виплати "ковідної тисячі" після новорічних свят.

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