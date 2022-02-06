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В ВОЗ анонсировали паузу по заболеваемости COVID в Европе

Автор: Наталья Скороход

В европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, в последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. При этом он отметил, что "число смертей в регионе начинает стабилизироваться".

Напомним, что Португалия упрощает правила въезда. Тесты больше не нужны вакцинированным путешественникам.

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