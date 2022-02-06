У ВООЗ анонсували паузу щодо захворюваності на COVID в Європі

У європейських країнах очікують паузу щодо захворюваності та смертей від коронавірусу. Про це розповів регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, в останній тиждень в Європі було зареєстровано 12 мільйонів нових випадків COVID-19. При цьому він зазначив, що"число смертей в регіоні починає стабілізуватися".
Нагадаємо, що Португалія спрощує правила в'їзду. Тести більше не потрібні вакцинованим мандрівникам.