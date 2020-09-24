ВОЗ: фейки о COVID-19 могут быть не менее опасны, чем вирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что непроверенные слухи и ложные сведения о пандемии заболевания COVID-19 не менее опасны, нежели новый коронавирус. По его словам, немало людей нанесли себе вред из-за недостоверной информации.

Об этом он сказал в ходе выступления на вебинаре на эту тему в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения и дезинформация. И они могут быть не менее опасными", - заявил глава ВОЗ.

Гебреисус отметил, что недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Он обратил внимание на случаи насилия в отношении медицинских работников и уязвимых групп населения, в частности, представителей меньшинств и беженцев.

Также следствием распространения непроверенных слухов и ложных сведений о COVID-19 стало недоверие к науке и системам здравоохранения.

"Мы сможем установить контроль над этим вирусом, если у людей будет точная и своевременная информация об основных мерах, которые они могут принять для защиты себя и других", - подытожил глава ВОЗ.

Напомним, ранее Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней и призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.

Как писало РБК-Украина, ВОЗ ожидает увеличение количества летальных случаев от коронавируса в Европе, а значительный рост смертности ожидается в октябре-ноябре.