ВООЗ: фейки про COVID-19 можуть бути не менш небезпечні, ніж вірус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що неперевірені чутки і помилкові відомості про пандемію захворювання COVID-19 не менше небезпечні, ніж новий коронавірус. За його словами, чимало людей завдали собі шкоди через недостовірну інформацію.

Про це він сказав під час виступу на вебінарі на цю тему в рамках 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Варто було тільки коронавірусу поширитися по світу, як відразу з'явилися чутки, неправдиві відомості та дезінформація. І вони можуть бути не менш небезпечними", - заявив глава ВООЗ.

Гебреісус зазначив, що недостовірна інформація посилила стигматизацію, яка стає бар'єром для надання допомоги тим, хто її потребує. Він звернув увагу на випадки насильства щодо медичних працівників та вразливих груп населення, зокрема, представників меншин і біженців.

Також наслідком поширення неперевірених чуток і помилкових відомостей про COVID-19 стала недовіра до науки і системам охорони здоров'я.

"Ми зможемо встановити контроль над цим вірусом, якщо у людей буде точна і своєчасна інформація про основні заходи, які вони можуть прийняти для захисту себе і інших", - підсумував глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше Гебреісус заявив, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою і закликав світову спільноту завчасно готуватися до нової.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі, а значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.