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ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19  в мире

Автор: Игорь Литвиненко

В мире за прошедшую неделю сократилось количество заражений коронавирусом на 14%. Самое большое уменьшение инфицирования зафиксировано в Европе.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Так, за прошедшую неделю в мире выявили 4 млн 144 тысяч 658 новых случаев коронавируса. Также было подтверждено 84 тысячи 306 летальных случаев. Это на 14% и 2% соответственно меньше, чем неделей ранее.

Об уменьшении заболеваемости сообщили в Европе и Юго-Восточной Азии. В Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Африке и западной части Тихого океана количество заражений сравнимо с показателями предыдущей недели.

При этом в ВОЗ отмечают, что, несмотря на тенденцию к уменьшению числа новых заражений, частота заболеваемости и летальных случаев остается высокой, а во многих странах наблюдается увеличение этих показателей.

Больше всего заражений за неделю было зафиксировано в Индии (1 млн 846 тысяч 55 случаев), Бразилии (451 тысяча 424), Аргентине (213 тысяч 46), США (188 тысяч 410) и Колумбии (107 тысяч 590).

Ранее в ВОЗ сообщали, что "индийский" штамм коронавируса может распространиться по 60 странам.

Также РБК-Украина писало, что глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертельного вируса.

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