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ВООЗ фіксує зниження захворюваності на COVID-19 у світі

Автор: Ігор Литвиненко

У світі за минулий тиждень скоротилася кількість заражень коронавірусом на 14%. Найбільше зменшення інфікування зафіксовано в Європі.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Так, за минулий тиждень у світі виявили 4 млн 144 тисяч 658 нових випадків коронавірусу. Також було підтверджено 84 тисячі 306 летальних випадків. Це на 14% і 2% відповідно менше, ніж тижнем раніше.

Про зменшення захворюваності повідомили в Європі та Південно-Східній Азії. У Північній і Південній Америках, Східному Середземномор'ї, Африці і західній частині Тихого океану кількість заражень можна порівняти з показниками попереднього тижня.

При цьому в ВООЗ відзначають, що, попри тенденцію до зменшення числа нових заражень, частота захворюваності і летальних випадків залишається високою, а в багатьох країнах спостерігається збільшення цих показників.

Найбільше заражень за тиждень було зафіксовано в Індії (1 млн 846 тисяч 55 випадків), Бразилії (451 тисяча 424), Аргентині (213 тисяч 46), США (188 тисяч 410) і Колумбії (107 тисяч 590).

Раніше у ВООЗ повідомляли, що "індійський" штам коронавірусу може поширитися по 60 країнам.

Також РБК-Україна писало, що глава ВООЗ прогнозує появу нового смертельного вірусу.

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