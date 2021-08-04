ВООЗ не вистачило грошей на боротьбу з пандемією COVID-19

Всесвітній організації здоров'я не вистачає коштів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Через поширення штаму коронавірусу "Дельта", організації потрібно 11,5 млрд доларів на закупівлю тестів, кисню, масок, вакцин для бідніших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Велика частина грошей, запитуваних у партнерів ВООЗ, необхідна для покупки тестів, кисню і масок для бідніших країн. Четверта частина цих коштів повинна піти на закупівлю сотень мільйонів доз вакцин. Про це йдеться в документі ВООЗ, який потрапив у розпорядження видання.

"Програма, створена на початку пандемії, як і раніше сильно недофінансована, і її координатори тепер визнають, що вона залишиться такою ж, оскільки багато урядів прагнуть задовольнити глобальні потреби COVID "по-іншому", - сказав Reuters офіційний представник ACT-A.

Загальний обсяг запитів на фінансування скоротився майже на 5 мільярдів доларів. Але для цього як і раніше потрібно 16,8 мільярда доларів і 7,7 мільярда доларів потрібні терміново.

ВООЗ закликає виділити додатково 3,8 мільярда доларів крім 7,7 мільярда доларів на придбання 760 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, які будуть доставлені в наступному році.