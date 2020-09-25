ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб

Новость на русском → Женева, П'ятниця 25 вересня 2020 20:21
ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Від коронавірусу у світі померли майже один мільйон осіб. Однак ця цифра може збільшитися до двох мільйонів.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час брифінгу.

"Це цілком можливо. За дев'ять місяців від коронавіруса помер 1 млн осіб. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, і можливо, що за цей час помре ще 1 млн осіб", - заявив він.

При цьому Райан додав, що зараз багато чого можна зробити, щоб врятувати життя людей.

Нагадаємо, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі, а значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.

Крім того, в ООН заявили, що пандемія коронавірусу вийшла з-під контролю.

Генсек ООН Антоніу Гуттериш вважає, що це сталося через брак глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус ВООЗ преступления Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19