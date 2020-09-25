ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб
Від коронавірусу у світі померли майже один мільйон осіб. Однак ця цифра може збільшитися до двох мільйонів.
Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час брифінгу.
"Це цілком можливо. За дев'ять місяців від коронавіруса помер 1 млн осіб. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, і можливо, що за цей час помре ще 1 млн осіб", - заявив він.
При цьому Райан додав, що зараз багато чого можна зробити, щоб врятувати життя людей.
Нагадаємо, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі, а значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.
Крім того, в ООН заявили, що пандемія коронавірусу вийшла з-під контролю.
Генсек ООН Антоніу Гуттериш вважає, що це сталося через брак глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.
Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.