ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб

Від коронавірусу у світі померли майже один мільйон осіб. Однак ця цифра може збільшитися до двох мільйонів.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час брифінгу.

"Це цілком можливо. За дев'ять місяців від коронавіруса помер 1 млн осіб. Можливо, що буде потрібно ще 9 місяців до того, як з'явиться вакцина, і можливо, що за цей час помре ще 1 млн осіб", - заявив він.

При цьому Райан додав, що зараз багато чого можна зробити, щоб врятувати життя людей.

Нагадаємо, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі, а значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.

Крім того, в ООН заявили, що пандемія коронавірусу вийшла з-під контролю.

Генсек ООН Антоніу Гуттериш вважає, що це сталося через брак глобальної підготовленості, взаємодії, єдності і солідарності країн.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.