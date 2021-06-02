ВОЗ: коронавирус бушует по всему миру, особенно в сельской местности

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.

Об этом Набарро заявил в эфире Sky News .

"Я должен сказать, что во всем мире пандемия бушует. Она (распространяется - ред.) не только в собственно странах (мира - ред.), но и в некоторых сельских районах", - сказал Набарро.

По его словам, вирус продолжает циркулировать среди людей и наносить "чрезвычайные страдания".

"Даже если мы не читаем постоянно об этом (коронавирусе - ред.), это является причиной чрезвычайных страданий", - добавил он.