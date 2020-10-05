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ВОЗ: коронавирусом могло заболеть 10% населения Земли

Новина українською → Нью-Йорк, Понедельник 05 октября 2020 15:20
ВОЗ: коронавирусом могло заболеть 10% населения Земли Фото: Майкл Райан (скрин видео webtv un org)
Автор: РБК-Украина

По самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли. На сегодня число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, передает AP.

По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире мог заразиться COVID-19. Показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.

"В конечном итоге это означает, подавляющее большинство населения мира остается в опасности", - подчеркнул Райан.

Отметим, оценка в более 760 млн зараженных при нынешней численности населения Земли порядка 7,6 млрд намного превышает количество подтвержденных случаев. На сегодня ВОЗ и Университет Джона Хопкинса подтвердили более 35 млн случаев заражения COVID-19 во всем мире.

Напомним, ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт спрогнозировал, что в стране может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов считает, что уже на этой неделе Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев COVID-19. При этом заболеваемость будет только расти.

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