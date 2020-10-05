ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ: на коронавірус могло захворіти 10% населення Землі

Новость на русском → Нью-Йорк, Понеділок 05 жовтня 2020 15:20
ВООЗ: на коронавірус могло захворіти 10% населення Землі Фото: Майкл Райан (скрін відео webtv un org)
Автор: РБК-Україна

За найоптимістичнішими оцінками, на коронавірус могло заразитися 10% населення Землі. На сьогодні кількість підтверджених випадків сильно занижена і не відповідає реальній ситуації.

Про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкл Райан, передає AP.

За його словами, приблизно одна з 10 осіб у всьому світі могла заразитися COVID-19. Показники відрізняються серед міських і сільських жителів, а також представників інших груп.

"У кінцевому підсумку це означає, переважна більшість населення світу залишається в небезпеці", - підкреслив Райан.

Зазначимо, оцінка в понад 760 млн заражених при нинішній чисельності населення Землі близько 7,6 млрд набагато перевищує кількість підтверджених випадків. На сьогодні ВООЗ і Університет Джона Хопкінса підтвердили понад 35 млн випадків зараження COVID-19 у всьому світі.

Нагадаємо, раніше голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт спрогнозував, що в країні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що вже цього тижня Україна подолає позначку в 5 тисяч нових випадків COVID-19. При цьому захворюваність буде тільки рости.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус ВООЗ COVID-19 Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19