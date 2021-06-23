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ВОЗ нашла нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V"

Автор: РБК-Украина

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружила нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V". В частности, нарушения нашли на заводе "Фармстандарт" в Уфе.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в ходе инспекции производства вакцин в России были обнаружены проблемы на заводе, который заполняет флаконы вакциной "Спутник V". Опасения также касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества.

Кроме того, в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие опасения, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

По данным источника Reuters, замечания ВОЗ касаются технических проблем только на одной из 20 линий, на которых наполняются флаконы с вакциной. Якобы на сегодня проблемы были полностью решены.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

До этого Словакия отказалась от российской вакцины, поскольку люди избегают ее.

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Российская ФедерацияВОЗВакцина