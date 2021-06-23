ВОЗ нашла нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V"

Сообщается, что в ходе инспекции производства вакцин в России были обнаружены проблемы на заводе, который заполняет флаконы вакциной "Спутник V". Опасения также касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества.

Кроме того, в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие опасения, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

По данным источника Reuters, замечания ВОЗ касаются технических проблем только на одной из 20 линий, на которых наполняются флаконы с вакциной. Якобы на сегодня проблемы были полностью решены.