Словакия отказывается от "Спутника V": жители избегают российской вакцины

Словакия отказывается от закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V ". Причина в том, что жители страны избегают этой вакцины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в интервью изданию France 24, передает Аktuality.sk .

По его словам, сейчас на складах в Словакии есть 200 000 вакцин "Спутника V", но правительство не рассматривает возможность закупки дополнительных доз этой вакцины.

Он уточнил, что правительство решило отказаться от российской вакцины из-за низкого интереса.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию "Спутником V", значительно снизилось", - говорит глава МИД Словакии.

Он также сослался на опрос, проведенный среди жителей страны. Согласно опросу, интерес к российской вакцине проявили от 5000 до 6000 словаков.