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Словакия отказывается от "Спутника V": жители избегают российской вакцины

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Словакия, Суббота 12 июня 2021 20:03
Словакия отказывается от "Спутника V": жители избегают российской вакцины Фото: Словакия отказывается от российского "Спутника V"(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Словакия отказывается от закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Причина в том, что жители страны избегают этой вакцины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в интервью изданию France 24, передает Аktuality.sk.

По его словам, сейчас на складах в Словакии есть 200 000 вакцин "Спутника V", но правительство не рассматривает возможность закупки дополнительных доз этой вакцины.

Он уточнил, что правительство решило отказаться от российской вакцины из-за низкого интереса.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию "Спутником V", значительно снизилось", - говорит глава МИД Словакии.

Он также сослался на опрос, проведенный среди жителей страны. Согласно опросу, интерес к российской вакцине проявили от 5000 до 6000 словаков.

В то же время глава МИД Словакии отметил, что вакцина "Спутник V" в настоящее время разрешена к применению, но люди проинформированы, что это незарегистрированная вакцина.

Напомним, что Украина запретила въезд иностранцам, которые вакцинированы "Спутником V". Причина в том, что эта вакцина не предусмотрена перечнем ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Бразилия рекомендует отказаться от российской вакцины. Там объеснили, что существуют риски, связанные с эффективностью и безопасностью вакцины.

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