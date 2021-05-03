ВОЗ назвала сумму расходов на вакцинацию от COVID-19 большинства населения мира

На обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира в 2022 году необходимо до 45 млрд долларов. Прививки нужны для достижения популяционного иммунитета.

Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал он.

Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.

Поэтому ВОЗ призвало к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.