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ВОЗ назвала сумму расходов на вакцинацию от COVID-19 большинства населения мира

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 21:02
ВОЗ назвала сумму расходов на вакцинацию от COVID-19 большинства населения мира Фото: глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (who.int)
Автор: Александр Белоус

На обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира в 2022 году необходимо до 45 млрд долларов. Прививки нужны для достижения популяционного иммунитета.

Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - сказал он.

Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.

Поэтому ВОЗ призвало к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Отметим, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививка от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

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