ВООЗ назвала суму витрат на вакцинацію від COVID-19 більшості населення світу

На забезпечення вакцинації від COVID-19 більшій частині дорослого населення світу у 2022 році необхідно до 45 млрд доларів. Щеплення потрібні для досягнення популяційного імунітету.

Про це сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінг.

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав він.

Він зазначив, що для досягнення імунітету необхідно прищепити більшу частину дорослого населення світу і цього знадобиться збільшити виробництво вакцин.

Тож ВООЗ закликало до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує кошти в розмірі 19 млрд доларів.