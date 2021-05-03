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ВООЗ назвала суму витрат на вакцинацію від COVID-19 більшості населення світу

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 21:02
ВООЗ назвала суму витрат на вакцинацію від COVID-19 більшості населення світу Фото: глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (who.int)
Автор: Олександр Білоус

На забезпечення вакцинації від COVID-19 більшій частині дорослого населення світу у 2022 році необхідно до 45 млрд доларів. Щеплення потрібні для досягнення популяційного імунітету.

Про це сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінг.

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, в майбутньому році буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав він.

Він зазначив, що для досягнення імунітету необхідно прищепити більшу частину дорослого населення світу і цього знадобиться збільшити виробництво вакцин.

Тож ВООЗ закликало до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. На даний момент програма потребує кошти в розмірі 19 млрд доларів.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвав терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Зазначимо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

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