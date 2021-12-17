ВОЗ одобрила для экстренного применения COVID-вакцину Novavax

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covovax. Препарат производят в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ .

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой для использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

"Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться во всем мире", - подчеркнули в организации.

Отметим, одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.