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ВООЗ схвалила для екстреного застосування COVID-вакцину Novavax

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Женева, П'ятниця 17 грудня 2021 16:44
ВООЗ схвалила для екстреного застосування COVID-вакцину Novavax Фото: вакцина Novavax отримала схвалення ВООЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Covovax. Препарат виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ВООЗ.

В організації зазначили, що вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.

"Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі", - підкреслили в організації.

Зазначимо, схвалення вакцини ВООЗ є обов'язковою умовою для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.

Нагадавши, Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку 2022 року.

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