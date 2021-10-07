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ВОЗ официально дала определение постковидному синдрому: какие симптомы отмечают пациенты

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидного синдрома, от которого страдают 20% переболевших. Симптомы могут держаться около 3 месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Определение постковидного синдрома было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов из разных стран мира.

"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами", - пишет ВОЗ.

Среди симптомов синдрома отмечают:

  • повышенную утомляемость;
  • нехватка дыхания;
  • когнитивные расстройства;
  • некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.

Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или же во время болезни. Время от времени они могут усиливаться или ослабевать.

В ВОЗ добавляют, что изучение синдрома будет продолжаться и зависеть от поступления новых данных.

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