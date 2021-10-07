ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому: які симптоми відзначають пацієнти

Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу.

"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами", - пише ВООЗ.

Серед симптомів синдрому відзначають:

підвищену втомлюваність;

нестачу дихання;

когнітивні розлади;

деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.

Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу - вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.

У ВООЗ додають, що вивчення синдрому продовжуватиметься й залежатиме від надходження нових даних.