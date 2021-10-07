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ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому: які симптоми відзначають пацієнти

Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% перехворілих. Симптоми можуть триматися близько 3 місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу.

"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами", - пише ВООЗ.

Серед симптомів синдрому відзначають:

  • підвищену втомлюваність;
  • нестачу дихання;
  • когнітивні розлади;
  • деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.

Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу - вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.

У ВООЗ додають, що вивчення синдрому продовжуватиметься й залежатиме від надходження нових даних.

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