ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации как средство передачи медицинских данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает сертификацию вакцинации в качестве средства передачи медицинской информации о здоровье людей. Наличие такого документа может способствовать сокращению распространения инфекции.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, передает ConSalud.
Отмечается, что комментируя возможность введения паспортов вакцинации Райан настаивал на поддержке прививочных сертификатов, которые будут использоваться в качестве носителя информации, но не для других целей, выходящих за рамки сферы здравоохранения.
Представитель ВОЗ заметил, что требование сертификатов может распространения коронавируса. Вместе с тем возникают вопросы, связанные со справедливостью. Требование сертификатов может привести к усилению неравенства, и те страны, у которых нет вакцин, могут оказаться в изоляции.
Поэтому, отметил Райан, позиция ВОЗ заключается в том, что требование документа о вакцинации не должно использоваться при международных перевозках. По его словам, рекомендация действует до 15 апреля и в ближайшее время она будет обновлена.
Напомним, ВОЗ отказалась поддержать планы Еврокомиссии по введению паспортов вакцинации от коронавируса. Директор регионального евопейского бюро организации Ганс Клюге объяснил это недостаточностью информации об иммунитете к COVID-19.
Отметим, Еврокомиссия планирует к лету ввести в ЕС паспорта вакцинации от коронавируса. Главными лоббистами введения COVID-паспорта являются Испания и Греция.
Как писало РБК-Украина, большинство жителей Германии поддерживают введение в Евросоюзе COVID-паспортов.
Добавим, Венгрия решила не указывать в сертификатах вакцинации от коронавируса, какой именно вакциной прививали человека.