ВООЗ підтримала сертифікацію вакцинації як засіб передачі медичних даних

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу, передає ConSalud.

Відзначається, що коментуючи можливість введення паспортів вакцинації Райан наполягав на підтримці прищепних сертифікатів, які будуть використовуватися в якості носія інформації, але не для інших цілей, що виходять за рамки сфери охорони здоров'я.

Представник ВООЗ зауважив, що вимога сертифікатів може поширення коронавирусу. Разом з тим виникають питання, пов'язані зі справедливістю. Вимога сертифікатів може привести до посилення нерівності, і ті країни, у яких немає вакцин, можуть виявитися в ізоляції.

Тому, зазначив Райан, позиція ВООЗ полягає в тому, що вимога документа про вакцинацію не повинно використовуватися при міжнародних перевезеннях. За його словами, рекомендація діє до 15 квітня і найближчим часом вона буде оновлена.