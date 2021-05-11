ВОЗ предупредила об угрозе для здоровья детей в Европе из-за пандемии

"COVID-19 может потенциально усилить одну из наиболее тревожных тенденций в Европейском регионе ВОЗ - растущее ожирение среди детей", - сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Анри П. Клуге.

В ВОЗ отмечают, что сейчас стратегия предотвращения ожирения среди детей должна быть приоритетом во время пандемии.

"COVID-19, вероятно, негативно повлияет на уровень ожирения среди детей в Европейском регионе ВОЗ. Закрытие школ может повлиять на доступ детей к школьному питанию и времени физической активности, усиливая дисбаланс. Поэтому стратегии предотвращения ожирения среди детей должны оставаться приоритетом во время пандемии", - считают в организации.

Там отметили, что избыточный вес и ожирение напрямую связаны с опасными для жизни неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

"Что мы должны сделать, чтобы улучшить будущее грядущих поколений, так это внедрять политику, основанную на науке и данных, которая может помочь уменьшить ожирение среди детей и способствовать здоровому питанию и физической активности", - подчеркнул Клуге.