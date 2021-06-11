ВОЗ призвала лидеров G7 создать глобальную программу реагирования на COVID
Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров стран "Большой семерки" создать глобальную программу реагирования на COVID. В ВОЗ заявили, что к пандемии необходимо начать относиться как к глобальной проблеме.
Об этом заявил специальный посланник ВОЗ по COVID-19 доктор Дэвид Набарро, передает BBC.
"Мне кажется, что мировые лидеры приближаются к тому уровню, на котором они должны быть, чтобы действительно рассматривать пандемию как глобальную проблему", - заявил он.
Спецпосланник ВОЗ попросил мировых лидеров перестать представлять текущий период как ситуацию, когда богатые страны предлагают вакцины в качестве благотворительности.
"Это не благотворительность, это корысть, которая выходит на первый план", - подчеркнул Набарро.
Он добавил, что вакцины от коронавируса должны применяться там, где они спасут больше всего жизней во всем мире.
"Давайте спасать жизни, а затем, когда у нас будет больше вакцины, мы сможем использовать ее по другому назначению - для прекращения пандемии. Первое, что нужно сделать, это остановить смерть людей по всему миру", - подчеркнул Набарро.
Напомним, ранее резидент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что США приобретут за свой счет 500 млн доз вакцины Pfizer и поделятся с другими странами.
Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство передаст другим странам 100 млн доз вакцины от коронавируса до конца следующего года.