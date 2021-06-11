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ВОЗ призвала лидеров G7 создать глобальную программу реагирования на COVID

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Женева, Пятница 11 июня 2021 14:54
ВОЗ призвала лидеров G7 создать глобальную программу реагирования на COVID Фото: спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров стран "Большой семерки" создать глобальную программу реагирования на COVID. В ВОЗ заявили, что к пандемии необходимо начать относиться как к глобальной проблеме.

Об этом заявил специальный посланник ВОЗ по COVID-19 доктор Дэвид Набарро, передает BBC.

"Мне кажется, что мировые лидеры приближаются к тому уровню, на котором они должны быть, чтобы действительно рассматривать пандемию как глобальную проблему", - заявил он.

Спецпосланник ВОЗ попросил мировых лидеров перестать представлять текущий период как ситуацию, когда богатые страны предлагают вакцины в качестве благотворительности.

"Это не благотворительность, это корысть, которая выходит на первый план", - подчеркнул Набарро.

Он добавил, что вакцины от коронавируса должны применяться там, где они спасут больше всего жизней во всем мире.

"Давайте спасать жизни, а затем, когда у нас будет больше вакцины, мы сможем использовать ее по другому назначению - для прекращения пандемии. Первое, что нужно сделать, это остановить смерть людей по всему миру", - подчеркнул Набарро.

Напомним, ранее резидент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что США приобретут за свой счет 500 млн доз вакцины Pfizer и поделятся с другими странами.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство передаст другим странам 100 млн доз вакцины от коронавируса до конца следующего года.

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