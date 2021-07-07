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В ВОЗ призвали страны проявлять крайнюю осторожность при снятии COVID-ограничений

Автор: РБК-Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал страны проявлять крайнюю осторожность при снятии ограничений на COVID-19. По его словам, неспешное смягчение карантина позволит не потерять достигнутые успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Райан заявил, что, хотя каждая страна должна решать сама, люди, включая невакцинированных, должны взять на себя ответственность за защиту себя и других, чтобы больницы не были переполнены очередной волной пандемии.

"Идея о том, что все защищены, и это "Кумбайя", и все вернется к норме, я думаю, сейчас является очень опасным предположением в любой точке мира, и это все еще опасное предположение в европейской среде. Мы бы попросили правительства в этот момент не терять достигнутые успехи", - заявил представитель ВОЗ.

ВОЗ также призвала страны, включая США и Швейцарию, которые вакцинируют детей в возрасте от 12 до 15 лет, вместо этого пожертвовать дозы в программу обмена вакцинами COVAX, чтобы улучшить доступ медицинских работников и пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

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