У ВООЗ закликали країни проявляти крайню обережність при знятті COVID-обмежень

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан закликав країни проявляти крайню обережність при знятті обмежень на COVID-19. За його словами, неспішне пом'якшення карантину дозволить не втратити досягнуті успіхи.

Райан заявив, що, хоча кожна країна повинна вирішувати сама, люди, включаючи невакцинованих, повинні взяти на себе відповідальність за захист себе та інших, щоб лікарні не були переповнені черговою хвилею пандемії.

"Ідея про те, що всі захищені, і це "Кумбайя", і все повернеться до норми, я думаю, зараз є дуже небезпечним припущенням в будь-якій точці світу, і це все ще небезпечне припущення в європейському середовищі. Ми б попросили уряду в цей момент не втрачати досягнуті успіхи", - заявив представник ВООЗ.

ВООЗ також закликала країни, включаючи США та Швейцарію, які вакцинують дітей віком від 12 до 15 років, замість цього пожертвувати дози в програму обміну вакцинами COVAX, щоб поліпшити доступ медичних працівників і літніх людей в країнах з низьким рівнем доходу.