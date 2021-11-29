ВООЗ закликає світ не забороняти перельоти в країни Південної Африки через штам "Омікрон"

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни світу не вводити заборони на перельоти в країни Південної Африки через появу там нового штаму коронавірусу " Омікрон ". Таку заяву зробив глава ВООЗ в Африці Матшідісо Моеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Моеті закликав країни дотримуватися наукових і міжнародних правил в галузі охорони здоров'я, щоб уникнути використання обмежень на поїздки.

"Обмеження на поїздки можуть відігравати певну роль у невеликому скороченні розповсюдження COVID-19, але покладаються важким тягарем на життя та засоби до існування», - сказав Моеті.

Він уточнив, що якщо країни і будуть вводити обмеження на поїздки, то вони "не повинні бути надмірно агресивними або нав'язливими і повинні бути науково обгрунтованими відповідно до міжнародних медико-санітарними правилами, які є юридично обов'язковим інструментом міжнародного права, визнаним більш ніж 190 країнами".

Моеті також додав, що Південна Африка дотримується міжнародних медико-санітарних правил та поінформувала ВООЗ, як тільки її національна лабораторія виявила варіант Омікрону.