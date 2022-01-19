ВОЗ призывает пересмотреть опасность штамма "Омикрон": Не заблуждайтесь
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.
По его словам, "Омикрон" также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям. Люди недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.
"Не заблуждайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения... Омикрон может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (...) и уносит больше жизней", - сказал глава ВОЗ.
Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А из-за сильной заразности "Омикрона" вероятно возникновение других штаммов коронавируса.
Напомним, что Украина также готовится к вспышке штамма "Омикрон". Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.