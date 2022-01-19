ВООЗ закликає переглянути небезпеку штаму "Омікрон": Не помиляйтеся
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус закликав переосмислити небезпеку штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, люди помиляються, коли вважаю цей штам менш небезпечним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.
За його словами, "Омікрон" також призводить до важкої форми захворювання, а в деяких випадках і до смертей. Люди недооцінюють небезпеку цього штаму коронавірусу і його ролі на пандемію.
"Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації й смерті, і навіть менш важкі випадки заповнюють медичні установи... Омікрон може бути в середньому менш важким, але розповідь про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману (...) і забирає більше життів", - сказав глава ВООЗ.
Гебрейсус також заявив, що пандемія ще не закінчилася. А через сильну заразність "Омікрона" ймовірно виникнення інших штамів коронавірусу.
Нагадаємо, що Україна також готується до спалаху штаму "Омікрон". Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я.